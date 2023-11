Tennis: Naef frôle l’exploit, les Suissesses menées par les Tchèques

Le pari du capitaine Heinz Günthard n’a finalement pas payé. Préférée à Jil Teichmann (WTA 136), Naef, qui disputait son premier match dans la compétition, a manqué de régularité pour faire tomber la favorite tchèque. Comme dans le premier jeu, où elle menait 0-30, avant de commettre deux fautes directes. Ou lors du 2e, où elle a manqué deux balles de jeu à 40-15 et s’est fait breaker après une double-faute à 40-40. Rapidement menée 3-0, l’étoile montante du tennis helvétique n’a pourtant pas baissé les bras, haussant progressivement son niveau de jeu.

Dix aces

Prenant l’ascendant dans l’échange, la jeune helvète, auteure de quatorze coups gagnants dans la première manche, a réussi à égaliser. Elle s’est même offert deux balles de break à 4-4, sans réussir à les convertir. Dans les moments décisifs, Noskova a pu compter sur une première balle solide et un coup droit dévastateur. Notamment lors du tie-break, où Naef est retombée dans ses travers, balayée 7-2.

Mais il en fallait plus pour déboussoler la 136e joueuse mondiale. Un jeu blanc pour commencer la deuxième manche a annoncé la couleur. La Suissesse a pris progressivement le meilleur sur son adversaire, réussissant de belles attaques en coup droit et brillant au service (10 aces sur l’ensemble de la partie). Se mettant à douter, la Tchèque a fini par craquer au pire moment, cédant son service à 5-4 et laissant filer le 2e set.