Tennis: Novak Djokovic en pleurs à son accueil à Belgrade

Novak Djokovic remporte un titre en Grand Chelem, le peuple serbe se mobilise par milliers pour lui offrir un bain de foule à son retour au pays. La scène est devenue culte, presque habituelle. Et s’est tout naturellement que le numéro 1 mondial a été accueilli en héros à Belgrade à son retour de l’US Open.

À New York dimanche, le Serbe a conquis son 24e Majeur, ce qui le place à égalité au sommet avec Margaret Court et a rendu sa réception encore un peu plus spécial. «Nole» n’a pas retenu ses larmes. À ses côtés, les basketteurs de l’équipe nationale devenue vice-championne du monde dimanche ont tenté de le réconforter.