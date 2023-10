Swiss Indoors de Bâle: Riedi impuissant contre Auager-Aliassime

Leandro Riedi (ATP 162) n’a pas pu créer la surprise, mercredi, en seizièmes de finale des Swiss Indoors de Bâle. Le Zurichois de 21 ans s’est incliné en une heure et quart face au 19e joueur mondial, Félix Auger-Aliassime, 3-6 2-6.

Riedi, qui reste sur une élimination au premier tour la semaine dernière à Stockholm, n’a pas trouvé la clé face au Canadien de 23 ans. D’entrée de match, Auger-Aliassime a réussi à faire la différence après un premier jeu de service disputé en faisant le break sur la première mise en jeu du Suisse. On a cru, un instant, que Riedi allait peut-être faire rêver la halle Saint-Jacques en revenant à 3-3, mais la tête de série No 6 du tournoi rhénan a haussé le ton et réalisé un nouveau break à 4-3 pour finalement remporter ce premier set 6-3 après 37 minutes.