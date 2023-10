Tennis: Qui sera de la partie au Masters?

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner et Andrey Rublev sont déjà qualifiés et seront de la partie à Turin. 6e à la «Race» – le classement établi sur l'année civile – Stefanos Tsitsipas est en bonne position pour les rejoindre.

Hurkacz en surprise?

L'Allemand pointe quant à lui à la 7e position à la «Race» et ce potentiel duel pourrait s'avérer décisif même si les deux hommes conservent une petite marge sur leurs poursuivants.

Le 8e et dernier ticket est pour l'instant la propriété de Holger Rune. Le Danois a perdu des places en deuxième partie de saison mais est à l'aise à Bercy où il avait signé le plus grand succès de sa jeune carrière l'an dernier.

Rune pourrait toutefois se faire coiffer au poteau par le Polonais Hubert Hurkacz, récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghaï et finaliste à Bâle. Quant à l'Américain Taylor Fritz, son forfait à Bercy après sa victoire au premier tour face à Baez ressemble à une fin de saison.

Si Casper Ruud, Tommy Paul et Alex de Minaur sont toujours en course, il semble peu probable de les voir en action à Turin. Pour ces hommes, il faudrait au moins une finale à l'Accor Arena en plus d'un succès lors de l'ultime semaine du «Tour», à Metz ou à Sofia (ATP 250), ou alors un retrait de l'un des membres du top 8.