Tennis: Qui sont les Carota Boys, supporters fous de Jannik Sinner?

S’il peut surprendre, le choix du légume n’est pas anodin: «On voulait encourager Jannik d’une manière originale. On s’est dit qu’en carottes, ce serait drôle, en raison de sa couleur de cheveux et du fait qu’il avait préféré croquer une carotte plutôt qu’une banane lors d’un match. On a commandé nos costumes sur internet et c’est parti», raconte l’un d’entre eux.