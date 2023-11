Tennis: Sinner abandonne à Paris après une courte nuit

Le No 4 mondial Jannik Sinner, qualifié à deux heures et demie passées jeudi matin, a déclaré forfait avant son huitième de finale contre l’Australien Alex de Minaur prévu jeudi après-midi au Masters 1000 de Paris, a annoncé le tournoi.

Et le bien-être des joueurs?

Triple finaliste en Grand Chelem et No 8 mondial, Casper Ruud a dit tout le mal qu’il pensait de la programmation sur X. «Bravo l’ATP, belle manière d’aider un des meilleurs joueurs du monde à récupérer et à être aussi prêt que possible quand il a fini son précédent match à 2h37 min du matin. 14h30 pour récupérer. Quelle blague», a dénoncé le joueur norvégien.