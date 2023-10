Tennis: Stan Wawrinka disparaît déjà des Swiss Indoors

«Je sais que je suis capable de battre presque tous les joueurs du tableau ici, relevait «Stan the Man» ce week-end. Que je joue contre un qualifié ou une tête de série, cela ne change pas mon approche car je suis lucide sur mon niveau de jeu. Je suis capable de battre les deux types de joueurs.»

Mardi, il avait rendez-vous avec un qualifié et son niveau du soir ne lui a pas vraiment permis de régater avec Shevchenko (83e). Dans la forme de sa vie, le Russe s'est révélé sur le circuit cette saison avec un succès sur Berrettini au Challenger de Phoenix, deux 3es tours à Madrid et Rome et des débuts à Roland-Garros.