Tennis: Stan Wawrinka se paie encore l’ITF et sa Coupe Davis

«Saviez-vous que la Fédération internationale de Tennis paie des gens pour venir et faire du bruit pour chaque pays à chaque match?»

Mardi, «Stan The Man» avait déjà glissé un tacle appuyé à l’ancien footballeur espagnol Gerard Piqué – et sa société Kosmos – ainsi qu’à l’ITF, qui a mis sur pied la formule actuelle de la Coupe Davis, en les remerciant via une vidéo des tribunes vides de l’AO Arena de Manchester pour France – Suisse.