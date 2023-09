Tennis: Surprise, «Genie» Bouchard bifurque vers le padel

C'est une petite page de l'histoire du tennis féminin qui est en train de se tourner. Car Eugenie Bouchard a été un vrai personnage de la petite balle jaune et pas seulement sur le terrain. La Canadienne avait grimpé jusqu'au 5e rang de la hiérarchie planétaire il y a bientôt dix ans. Mais la finaliste de Wimbledon 2014 (défaite 6-3 6-0 face à Petra Kvitova) a ensuite dégringolé dans les classements mondiaux et n’a jamais retrouvé son niveau d’alors.

La Canadienne a certes disputé deux finales sur le circuit ces trois dernières années (à Istanbul en 2020 et Guadalajara en 2021), mais une intervention chirurgicale à une épaule, subie il y a deux ans, a ralenti sa tentative de retour aux affaires. Cette saison, Eugenie Bouchard a notamment échoué à se qualifier pour les tournois de Montréal et de l'US Open, en perdant respectivement aux 1er et 2e tours des qualifications.