Tennis: Tiafoe rappelle ses larmes à Federer

Frances Tiafoe l’a accueilli en souriant, et lui a rappelé l’émotion qu’avait eue Roger Federer il y a un an, après le dernier match de sa carrière.

Et l’Américain a dit au Suisse: «La dernière fois que j’étais sur ce court, tu avais eu plein de larmes sur le court!»

Et Federer lui a répondu, en désignant la chaise: «C’était cette chaise, non? Oui, un grand moment.»

On se rappelle que l’année passée, Roger Federer avait disputé son dernier match à la Laver Cup, qui se disputait à l’O2 Arena de Londres. Il faisait la paire avec son ami et rival de toujours Rafael Nadal, face à l’équipe américaine composée de Jack Sock et Frances Tiafoe.