Des travaux en cours, des blocs de béton sur la route et la présence de policiers n’ont pas empêché des gens du voyage de forcer l’entrée d’une aire d’accueil à Douvaine (Haute-Savoie/F), près de la frontière franco-genevoise, et de s’y installer. Une trentaine de caravanes avait été évacuée le 23 septembre d’un parking-relais de la région. Elles s’étaient alors arrêtées sur les parking de deux supermarchés. Puis les autorités locales avaient refusé qu’elles stationnent sur l’endroit récemment investi. En vain, visiblement.

Dans le «Dauphiné Libéré», la mairie de Douvaine dénonce un groupe qui «a fait fi de tout respect à la loi et s’est obstiné à rentrer de manière illégale sur le site, en cassant un mur de l’aire». Le propriétaire des lieux a porté plainte. Elle s’ajoute à une autre, provenant d’une des grandes enseignes dont le parking avait été occupé. Enfin les autorités rappellent qu’une installation de gens du voyage au même endroit, en 2019, avait généré des plaintes répétées pour incivilités, nuisances sonores et tirs d’armes à feu, notamment. De nombreuses dégradations auraient été commises à l’époque sur l’aire et ses environs.