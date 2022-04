La demande de vélos baisse en Suisse romande, mais le marché reste tendu

Grandes chaînes avantagées

Le manque de visibilité sur les vélos et pièces disponibles ainsi que sur les délais de livraison pose davantage de problèmes aux petites enseignes qu’aux grandes. Du côté de Migros, on admet que «la situation reste tendue, bien que nous soyons plutôt bien placés sur le marché en comparaison». Le géant orange annonce offrir un assortiment complet à ses clients dans ses diverses sucursales. Pour ce qui est des pièces détachées, tant Ciclissimo que Velomania indiquent pouvoir jouer sur des stocks importants. «Si une pièce manque, il nous est possible d’aller la chercher dans un autre lieu, indique Fabien Plotnikova. Au final, le client est servi.» Une facilité que ne connaissent pas les plus petites enseignes. «La situation nous pousse à devoir faire des stocks plus importants, ce qui nous pose des problèmes tant au niveau de la place que de la trésorerie», se désole Van Khai Nguyen.