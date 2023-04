e-mobilité: Tension sur le subventionnement fédéral des bornes de recharge

Les sénateurs plutôt mitigés pour l’instant

Le parlement va devoir débattre bientôt du projet, et les avis ne sont pas encore tranchés. «Il faut garder le sens de la mesure sur le plan financier», avance prudemment le sénateur Damian Müller (PLR/LU), qui aimerait bien que les propriétaires immobiliers passent aussi à la caisse. Même son de cloche du côté de l’UDC, pour qui le subventionnement fédéral ne passe de toute façon pas. «Il deviendra de plus en plus intéressant pour les bailleurs de proposer des stations de recharge pour les voitures électriques, car cela augmentera les chances de location», estime ainsi le sénateur Jakob Stark (UDC/TG). De plus, les propriétaires de maisons individuelles et de propriétés par étages auraient déjà intérêt à installer une station de recharge, estime-t-il.