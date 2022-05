Israël : Tensions à Jérusalem pour la «marche des drapeaux»

Alors que les nationalistes israéliens défilent dans la Ville sainte dimanche, des échauffourées ont éclaté entre Palestiniens et forces de sécurité à la porte de Damas.

Echauffourées entre Palestiniens et policiers israéliens, défilé d’Israéliens brandissant des drapeaux nationaux, police en état d’alerte. La tension est forte dimanche à Jérusalem pour la «marche des drapeaux» marquant la conquête de la partie orientale de la Ville sainte par Israël.

«Provocation»

En matinée, à quelques heures de la marche ayant débuté à 13 h GMT (15 h en Suisse), le ténor de l’extrême droite israélienne Itamar Ben Gvir s’est rendu sur l’esplanade des Mosquées , lieu saint au cœur des tensions israélo-palestiniennes dans la Vieille Ville à Jérusalem-Est, partie palestinienne occupée depuis 1967 par Israël. Ce troisième lieu saint de l’islam est aussi le site le plus sacré du judaïsme sous son nom de «mont du Temple». «Je suis venu soutenir les forces de sécurité et j’attends de la police qu’elle fasse régner l’ordre sur le mont du Temple (...) Je suis venu aujourd’hui affirmer que nous, l’Etat d’Israël, sommes souverains ici», a-t-il lancé.

En vertu d’un statu quo historique, les non-musulmans peuvent se rendre sur l’esplanade, en entrant par une porte unique et à des heures précises, mais ne peuvent y prier. Or ces dernières années, un nombre croissant de juifs, souvent nationalistes, y prient subrepticement, un geste dénoncé comme une «provocation» par les Palestiniens. Dimanche, environ 1800 non-musulmans, dont une majorité de touristes mais aussi des Israéliens, ont visité l’esplanade, a indiqué la police. Des pierres ont été lancées par des Palestiniens vers les forces israéliennes qui contrôlent les accès du lieu saint, selon des témoins.

Face à face

A la porte de Damas, principale voie d’entrée au quartier musulman de la Vieille Ville, de brefs heurts entre Palestiniens et policiers israéliens ont éclaté et plusieurs Palestiniens ont été interpellés, selon un photographe de l’AFP sur place. D’après les autorités, la marche suit le trajet prévu, «comme c’est le cas depuis des décennies», c’est-à-dire en passant par la Vieille Ville via la porte de Damas, mais sans faire de détour par l’esplanade des Mosquées.