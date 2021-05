Football : Tensions à Old Trafford avant Manchester United-Liverpool

Des centaines de supporters de Manchester United ont réussi à pénétrer à Old Trafford pour protester contre les propriétaires du club. Le coup d’envoi du choc contre Liverpool est repoussé.

«Vous pouvez acheter notre club mais vous ne pourrez pas acheter notre cœur et notre âme», pouvait-on lire sur une bannière, alors que les fans portaient, pour nombre d'entre eux, les couleurs vert et or, symboles de la protestation anti-Glazer (les propriétaires du club), car ils évoquent Newton Heath, club fondé en 1878 et qui allait devenir 24 ans plus tard Manchester United.