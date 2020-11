Élection américaine : Tensions à Portland

Des forces de la police et de la Garde nationale de l’Oregon ont pourchassé mercredi soir des centaines de manifestants d’extrême gauche dans le centre de Portland. Elles ont procédé à au moins dix arrestations.

Le bureau du shérif du comté de Multnomah a déclaré que la situation de «violence généralisée» qui correspondait légalement à une émeute, après l’arrestation d’un homme soupçonné d’avoir lancé un cocktail Molotov. Il a averti à plusieurs reprises que les forces de l’ordre pourraient employer des munitions et du gaz lacrymogène.

Des mois de manifestations

Plus tôt, les manifestants ont participé à un rassemblement pacifique dans un parc du centre de Portland, où un ensemble de groupes d’extrême gauche ou anticapitalistes proposaient des conférences et de la musique.

Au cours des incidents de la soirée, les policiers ont saisi des armes dont un fusil chargé, un couteau, des marteaux et des feux d’artifice utilisés comme projectiles, a tweeté le bureau du shérif. Il a signalé que des manifestants avaient lancé des bouteilles et d’autres objets sur les policiers et brisé des vitrines de magasins.