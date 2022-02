France : Tensions au premier jour du procès des «mutilations dentaires»

Deux dentistes français sont jugés depuis ce lundi à Marseille, accusés d’avoir bâclé des opérations sur 322 patients, parfois mutilés à vie.

Et la colère des victimes n’a pas été calmée par les regrets exprimés par le principal prévenu. «Ce dossier me hante jour et nuit (…), j’entends la souffrance de mes patients et j’en ai mal», a tenté de se justifier Lionel G., 41 ans, sur la sollicitation de son avocat, Me Frédéric Monneret.