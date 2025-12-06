Tensions avec Washington: L’armée vénézuélienne incorpore 5600 soldats supplémentaires

Face aux manœuvres américaines, Nicolás Maduro a appelé samedi à renforcer l’enrôlement militaire et à serrer les rangs contre «l’impérialisme».

Des soldats de l'armée vénézuélienne lors d'un défilé à Caracas en juillet. AFP

L’armée vénézuélienne a incorporé samedi à Caracas 5600 nouveaux soldats, voyant une «menace» dans le déploiement depuis août par les Etats-Unis d’une importante force navale dans les Caraïbes, comprenant notamment le plus grand porte-avions du monde.

«L’impérialisme menace»

En réponse aux manœuvres militaires américaines, le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé lors d’une cérémonie à renforcer l’enrôlement militaire et à serrer les rangs contre «l’impérialisme». «En aucun cas nous ne permettrons une invasion par une force impérialiste», a affirmé samedi le colonel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Le nombre de volontaires pour intégrer les forces armées est en forte hausse, a pour sa part assuré le général Javier José Marcano Tábata. «Au moment où l’impérialisme menace (...) notre patrie, notre peuple, les jeunes, sont des milliers à rejoindre les Forces armées nationales bolivariennes», a-t-il assuré lors de la cérémonie qui s’est tenue à Fuerte Tiuna, le plus grand complexe militaire du Venezuela, à Caracas.

Forte montée des tensions

L’armée vénézuélienne compte environ 200'000 soldats, auxquels s’ajoutent 200'000 policiers, selon les chiffres officiels.

Les tensions entre les États-Unis et le Venezuela se sont encore accrues depuis que Washington a lancé des frappes sur des navires de narcotrafiquants présumés, causant la mort de 87 personnes, en mer des Caraïbes en particulier, sans fournir de preuves de leur lien avec le narcotrafic.

Bête noire des États-Unis depuis un quart de siècle, le Venezuela est accusé par le président américain Donald Trump d’être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent les États-Unis. Caracas dément et rétorque que l’objectif véritable de Washington est un changement de régime et la mainmise sur le pétrole vénézuélien.