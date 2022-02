Jérusalem-Est : Tensions dans un quartier palestinien après la provocation d’un député

À Jérusalem-Est, le quartier palestinien de Cheikh Jarrah est depuis ce week-end le théâtre de violences. Un député israélien d’extrême droite y a installé un bureau pour soutenir les habitants juifs.

Des émeutes ont éclaté, dimanche, dans le quartier palestinien de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, lorsqu’un député israélien a installé un bureau sur place. «Des heurts violents ont éclaté dans ce quartier, comprenant des jets d’objets et des affrontements», a confirmé la police israélienne, précisant avoir arrêté deux émeutiers.

Samedi soir, la police avait interpellé «six suspects» et dispersé une «manifestation violente et illégale» dans le même quartier, épicentre de tensions entre Palestiniens et colons israéliens.