Des échanges de tirs à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan causent des pertes civiles, ravivant les tensions entre les deux pays.

Des talibans présents près de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. AFP

Quatre civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi en Afghanistan lors d’échanges de tirs avec le Pakistan dans une région frontalière, nouvel épisode de l’affrontement entre les deux pays depuis début octobre.

Le bilan est de quatre civils tués et quatre blessés, a annoncé à l’AFP le gouverneur de la région afghane de Spin Boldak (sud de l’Afghanistan), Abdul Karim Jahad. Les autorités talibanes d’Afghanistan et le gouvernement du Pakistan se sont mutuellement accusés vendredi d’avoir ouvert le feu dans cette région frontalière.

Accusations mutuelles

«Malheureusement, ce soir (ndlr, vendredi), la partie pakistanaise a commencé à attaquer l’Afghanistan à Kandahar, dans le district de Spin Boldak, et les forces de l’émirat islamique ont été forcées de riposter», a affirmé sur le réseau social X le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, sans autre détail. «Il y a peu de temps, le régime taliban afghan a eu recours à des tirs (sans qu’il n’y ait eu de) provocation» le long de la frontière, a écrit pour sa part, également sur X, le porte-parole du Premier ministre pakistanais, Mosharraf Zaidi. «Nos forces armées ont immédiatement réagi de manière appropriée et intense», a-t-il ajouté.

D’après des habitants de la région contactés par l’AFP côté afghan, les échanges de tirs ont commencé vers 22h30 (19h en Suisse) et duré environ deux heures.

Ali Mohammed Haqmal, le chef du Département de l’Information de Kandahar, a lui aussi accusé le voisin pakistanais d’avoir déclenché les hostilités. Le Pakistan a utilisé de «l’artillerie légère et lourde», a-t-il déclaré à l’AFP, précisant que des tirs de mortier avaient touché des habitations de civils.

Fin des tirs

«Les affrontements ont cessé, les deux parties ont accepté d’y mettre fin», a-t-il ajouté dans la nuit. Un correspondant de l’AFP du côté pakistanais de la frontière, à Chaman, a entendu des tirs d’artillerie et des explosions.

Les relations bilatérales, envenimées par des questions sécuritaires récurrentes, se sont fortement détériorées ces derniers mois jusqu’à se transformer à la mi-octobre en un affrontement armé d’une ampleur inédite qui a fait approximativement 70 morts. La fermeture de la frontière depuis le 12 octobre empêche les échanges commerciaux bilatéraux d’ordinaire importants entre ces deux pays.

Une trêve avait été entérinée le 19 octobre après une médiation du Qatar et de la Turquie, mais elle n’a pas empêché des tirs près de la frontière. Des négociations engagées en Turquie en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable ont échoué début novembre.

Le 25 novembre, Kaboul avait accusé le Pakistan d’avoir frappé des régions frontalières, faisant dix morts dont neuf enfants, ce qu’Islamabad avait démenti. Le Pakistan avait considéré le 28 novembre que le «cessez-le-feu ne tient plus», en raison, selon lui, «d’attaques majeures» de «groupes terroristes» soutenus, d'après lui, par l’Afghanistan comme les talibans pakistanais (TTP).

Ces tensions surviennent en outre alors que l’Inde, ennemi historique du Pakistan, se rapproche de Kaboul.