Tensions en interne autour de la sortie du casque d’Apple

Si les lunettes connectées d’Apple pourraient se faire encore attendre longtemps, l’année 2023 pourrait voir arriver un autre produit attendu: la première génération de casque de réalité mixte de la marque à la pomme qui est censée combiner réalité virtuelle et réalité augmentée. Mais le lancement de cet appareil, qui pourrait s’appeler Reality Pro, semble créer quelques frictions au sein de l’entreprise. D’après un récent article du «Financial Times», Tim Cook, le patron de la firme valorisée à plus de 2000 milliards de dollars, se serait rangé du côté du directeur des affaires opérationnelles Jeff William, qui pousse pour une sortie rapide du produit. Un avis que ne partageraient pas les équipes en charge du design et de l’ingénierie. Les concepteurs de l’appareil estiment que le casque, qui pourrait être dévoilé lors de la conférence WWDC, en juin, ne sera pas prêt à être lancé. Ils préféreraient des années supplémentaires pour le peaufiner. Son prix de commercialisation devrait avoisiner les 3000 dollars, alors qu’une seconde génération plus abordable serait déjà en préparation.