Venezuela

Tentative d'«invasion»: les USA répondent à Caracas

Washington a dénoncé mardi une «campagne de désinformation» de la part de Caracas qui se plaint d'une tentative d'«invasion» par mer du Venezuela.

Le secrétaire d'État américain a appelé à en «finir avec la tyrannie» de celui qu'il ne considère plus comme le président du Venezuela. (Lundi 20 janvier 2020)

Quinze personnes ont été arrêtées en tout par Caracas. Nicolas Maduro, dont Washington ne reconnaît plus la légitimité, a présenté lundi les deux Américains détenus comme étant des «membres de la sécurité» de Donald Trump. Il a brandi les passeports des deux suspects, identifiés sous les noms de Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans.

«Mercenaires»

Plus tôt lundi, le parquet vénézuélien avait accusé l'opposant Juan Guaido, que les États-Unis et plus de 50 autres pays considèrent comme le président par intérim du Venezuela, d'avoir recruté des «mercenaires». Il affirme qu'il a utilisé des fonds de ce pays pétrolier bloqués par des sanctions américaines pour fomenter une tentative d'«invasion» maritime.