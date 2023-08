Tentatives d’agression sexuelle dans une téléréalité

La première séquence impliquait Margot et Luke et s’est déroulée après que l’équipage est rentré d’une soirée alcoolisée durant laquelle la jeune femme avait refusé les avances de son collègue et était allée se coucher. Visiblement désireux d’en avoir plus, le jeune homme est alors entré, portant uniquement une serviette autour de la taille, dans la chambre de Margot qui dormait. C’est à ce moment que l’équipe est intervenue, lui ordonnant de s’en aller. Mis au courant, le capitaine a convoqué Luke et l’a viré sur le champ, lui expliquant que des limites avaient été franchies.