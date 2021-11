Argovie - Tentative d’agression sur une ado de 14 ans: un pervers recherché

La police recherche un homme qui a agressé une jeune fille et une septuagénaire.

Un pervers rôde à Berikon, en Argovie. Une écolière de 14 ans a été agressée par un inconnu alors qu’elle promenait son chien le dimanche 7 novembre vers 21h près de la gare. La jeune fille avait aperçu l’homme «en train de chanter et de hululer» de l’autre côté de la route avant de le perdre de vue. Il a ensuite couru vers elle et tenté de l’attraper. Heureusement, elle a pu s’enfuir et l’inconnu, malgré sa tentative de la poursuivre, n’a pas réussi à la rejoindre, indique la police argovienne dimanche.