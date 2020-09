«J’ai vu un policier en civil qui travaillait devant le distributeur de billets ce matin, et j’ai compris qu’il s’était passé quelque chose», décrit un lecteur de «20 minutes». En effet, le bancomat d’une agence bancaire de Ballaigues était hors service et pour cause: des malfrats ont tenté de le forcer ce vendredi matin.