Genève : Tentatives d’arnaques aux «faux policiers» en hausse

Les forces de l’ordre genevoises alertent sur une recrudescence de tentatives d’escroquerie téléphonique visant les seniors.

L es prétendus agents entament un discours bien rodé, où il est question notamment d’un proche qui aurait provoqué un accident de la route et qui se trouverait devant un juge, ou d’une enquête à l’étranger sur un escroc ou un cambrioleur. Le but des ces appels est d’inciter la potentielle victime à effectuer un retrait d’argent qu’elle devra remettre à un tiers. Dans certains cas, c ette technique a marché « et tout laisse penser qu ’ils (nd l r: l es auteurs ) vont continuer », relève le communiqué de la police.