Allemagne : Tentative de meurtres à l’uni: le poison était caché dans du lait et de l’eau

Sept personnes ont été victimes «d’attaques au poison» à l’Uni de Darmstadt. Elles auraient consommé des aliments contenant une substance nocive introduite délibérément.

Elles avaient consommé des aliments ou des boissons dans lesquels «une substance nocive» avait été introduite, notamment dans des paquets de lait et des récipients d’eau «entre vendredi et lundi», selon un communiqué conjoint de la police et du parquet. Elles ont été hospitalisées en milieu de journée lundi. L’état de santé d’un étudiant de 30 ans, entre la vie et la mort, demeurait «critique», a précisé la police lundi. Aucune autre information n’a depuis été livrée.