Genève : Tentatives de phishing d’entreprises: plainte du canton

L'administration fiscale genevoise a porté plainte après avoir appris que des entreprises ont reçu des courriels prétendant venir de ses services et leur demandant des données sensibles.

Le fisc a mis en garde les entreprises et mandataires contre ces courriels frauduleux (illustration).

A Genève, l’administration fiscale cantonale a porté plainte contre inconnu après avoir appris que des entreprises ont reçu des courriels prétendant venir de ses services et leur demandant des données sensibles. Cette pratique est connue sous le nom de phishing ou hameçonnage.

L’administration fiscale a été alertée par quelques entreprises ayant reçu des demandes de renseignements par courriel qui n’émanent pas de son administration, a indiqué mardi le Département des finances et des ressources humaines. Ces messages usurpent la fonction de collaborateurs de l’administration et renvoient à de faux noms de domaines de messagerie.

Le fisc a mis en garde les entreprises et mandataires contre ces courriels frauduleux. Elle leur conseille de ne transmettre aucune information par retour de mail, de supprimer le courriel et, plus généralement, de vérifier systématiquement l’adresse de l’expéditeur en cas de communication avec l’administration. Les personnes qui reçoivent un courriel suspect doivent l’avertir par téléphone.