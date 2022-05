Concours : Tente ta chance et gagne 2 billets pour le concert à guichets fermés de Billie Eilish

Nous t’envoyons, avec la personne de ton choix, au concert de Billie Eilish à Zürich.

Billie Eilish est actuellement incontournable : la jeune Américaine de 20 ans a remporté cette année un Oscar ainsi qu’un Golden Globe pour la chanson-thème de James Bond « No Time to Die ». Elle a également été la tête d’affiche de Coachella en avril 2022. Lors des Grammys 2020, Billie Eilish est entrée dans l’histoire en devenant l’artiste la plus jeune à remporter 4 prix dans les catégories les plus importantes : Meilleur nouvel artiste, Album de l’année, Chanson de l’année et Enregistrement de l’année. Tout le monde, ou presque, connaît ses chansons « Happier than ever », « Bad Guy » ou encore « Lovely ».