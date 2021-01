Meurtre non-élucidé : Tenter de comprendre ce qui est arrivé à Elisa Lam

Une série documentaire signée Netflix reviendra sur l’étrange disparition de la Canadienne en 2013, dans un hôtel californien.

Il y a presque huit ans, le corps d’Elisa Lam, âgée de 21 ans, était retrouvé nu dans une citerne sur le toit de l’hôtel Stay on Main, autrefois appelé Cecil, à Los Angeles. La Canadienne avait disparu le 31 janvier 2013. L’affaire, toujours non résolue, avait passionné le monde entier après la diffusion par la police des dernières images de la jeune femme, prises par la caméra de surveillance de l’ascenseur de l’établissement. On y voyait Elisa entrer et sortir plusieurs fois, se cacher et discuter avec quelqu’un se trouvant hors du champ de la caméra.