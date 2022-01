Football en Espagne : Tenu en échec à Grenade, le Barça rate le podium

Les Catalans, qui se sont fait rejoindre à la 89e, ont dû partager les points avec les Andalous, 12es du classement. Malgré le retour réussi de Dani Alvés.

Ousmane Dembeleet les Barcelonais n’ont pas réussi à passer l’épaule contre REUTERS

Malgré ses revenants Dani Alvés et Luuk de Jong, le FC Barcelone a été accroché 1-1 à Grenade samedi pour la 20e journée de Liga, et reste provisoirement à la 6e place du classement, à 14 points du leader, le Real Madrid, qui reçoit Valence en soirée (21h00).

Alvés, de retour en Liga six ans après son départ, a servi à la 57e un centre parfait pour la tête de Luuk de Jong, qui a enfin lancé sa saison depuis début 2022, avec un deuxième but en deux matches...

Le Barça réduit à dix

Mais le Barça, réduit à dix après l’expulsion de Gavi à dix minutes du terme (80e), a flanché en fin de match et Grenade a fini par égaliser à la 89e minute par Antonio Puertas, à la reprise d’un corner.

Un nouveau coup d’arrêt pour Xavi, trois jours après la grosse frayeur en 16es de finale de Coupe du Roi face au modeste Linares (D3 espagnole), un match remporté 2-1 sur le fil.

Et le technicien catalan a d’autres soucis à se faire : le jeune défenseur central Eric Garcia s’est blessé à son tour. Visiblement victime d’une déchirure à l’arrière de la cuisse droite, il est sorti en grimaçant, cédant sa place à Clement Lenglet à la 53e minute.

Garcia rejoint la longue liste des joueurs indisponibles côté catalan, composée des blessés Ronald Araujo, Frenkie De Jong, Martin Braithwaite, Sergi Roberto et Ansu Fati, et les joueurs encore positifs au Covid-19, Pedri et Ferran Torres.

Le retour d’Alvés

Xavi pourra éventuellement trouver des points de satisfaction. Malgré quelques errements défensifs et quelques mauvais choix, Alvés a amené tout son coeur à ce FC Barcelone en quête d’un second souffle, et a signé sa première passe décisive depuis son retour au club, après un premier match réussi en Coupe du Roi mercredi.

Et Luuk de Jong aussi s’est relancé : longtemps oublié sur le banc en première partie de saison et parfois moqué pour son inefficacité face au but, l’avant-centre néerlandais, recruté l’été dernier à Séville, a fait taire ses détracteurs avec ce deuxième but en deux matches, de la tête encore une fois.

Il avait même marqué dès la 8e minute, de la tête déjà, mais son but avait été refusé par le VAR pour un hors-jeu litigieux.