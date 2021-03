Football : Terme raciste: l’arbitre de PSG-Basaksehir suspendu

L’arbitre roumain Sebastian Coltescu a eu un «comportement inapproprié» selon l’UEFA lors du match de Ligue des champions en décembre dernier.

L’UEFA a suspendu lundi jusqu’à la fin de la saison l’arbitre roumain Sebastian Coltescu, accusé d’avoir proféré un terme raciste lors du match de Ligue des champions entre le Paris SG et le Basaksehir Istanbul, interrompu par les joueurs le 8 décembre.

M. Coltescu a été sanctionné pour «comportement inapproprié», de même que son compatriote Octavian Sovre, arbitre assistant puni plus légèrement d’une «réprimande», après que l’entraîneur adjoint du club turc, le Camerounais Pierre Achille Webo, s’était indigné d’avoir été désigné comme «le noir» en roumain («negru») par l’un des deux hommes.

Sebastian Coltescu n’arbitrera plus jusqu’à la fin de la saison.

Par ailleurs, la justice interne de l’instance ne sanctionne pas les deux hommes pour «conduite raciste ou discriminatoire» (article 14 de son règlement), mais sur le fondement de son article 11, qui fixe «les principes généraux de conduite» sur le terrain et interdit par exemple les injures.

«Programme éducatif»

L’UEFA ordonne aux deux arbitres de suivre «un programme éducatif» d’ici fin juin, dont l’objectif et le contenu ne sont pas précisés. Et la commission disciplinaire de l’instance européenne estime que les arbitres devraient être mieux formés «pour prendre de meilleures décisions concernant le choix du langage et des mots employés en compétitions de l’UEFA».