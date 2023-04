Lausanne: Terrain de golf vandalisé par des militants écolos

Dénonçant l’utilisation des terrains pour un sport «réservé aux plus riches» et «néfaste à la biodiversité», des activistes écolos ont saccagé le golf de Lausanne. Selon les photos publiées sur les réseaux sociaux, ils se sont attaqués de nuit au «faux gazon» et ont laissé outils et banderoles pour revendiquer leur action. Les faits ont été signalés lundi à la police et une plainte a été déposée, relate Blick.ch