Le Locle (NE) : Terrain trop pollué: la construction de la STEP est à l’arrêt

Alors que la nouvelle station d’épuration des eaux devait être prête en 2025, les autorités ont tout stoppé, craignant des surcoûts à cause des travaux d’assainissement.

La construction de la nouvelle station d’épuration des eaux (STEP) du Locle (NE) n’en finit pas de se heurter à des complications. Il y a d’abord eu les retards liés à la crise du Covid-19, puis la hausse des prix des matières premières qui faisait déjà craindre des dépassements de budget. Et il y a désormais les analyses des sols, qui laissent présager que les travaux de dépollution seront plus importants que prévu, rapporte la radio RTN. En effet, le terrain sur lequel se trouve la STEP actuelle abritait auparavant une décharge. Et il semble qu’il faudra creuser plus profondément que prévu afin d’extraire la terre polluée.