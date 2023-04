Terrains de foot envahis par les vers, l’angoisse des jardiniers

L’herbe fraîchement coupée, c’est l’idéal pour les vers de terre. Mais c’est aussi le cauchemar des jardiniers de terrains de foot. En effet, les turricules, qui pullulent, créent des monticules rendant les sites bosselés et glissants. Ceux qui entretiennent la pelouse s’arrachent les cheveux, car les produits chimiques venant à bout des lombrics sont interdits, rapporte «Le Quotidien Jurassien». Ces perturbateurs visqueux garantissent aussi l’aération et le drainage du sol, en facilitant l’infiltration de l’eau.

On peut donc les éloigner, mais ça coûte cher, ajoutent nos confrères. Et la solution miracle n’existe pas. À Porrentruy (JU), on passe la herse mais on risque aussi, à force, d’étouffer le gazon. Le stade de la Blancherie à Delémont prévoit d’utiliser 40 tonnes de sable, tandis qu’à Develier, on engage des frais conséquents pour les services d’une entreprise spécialisée. Mais à ce jour, aucun match n’a dû être reporté. Les stades ne déclarent pas forfait.