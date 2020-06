France

Terrassé par la maladie, Maurice ne gênera plus les voisins

Ce coq de l’île d’Oléron était devenu célèbre, après avoir été autorisé par la justice à continuer de chanter dès l’aube, au grand dam des gens alentours qui avaient porté plainte. Il est mort le mois passé.

Il y a un peu plus d’un an, le 5 juin 2019, Corinne Fesseau posait fièrement avec Maurice.

Son cocorico matinal l'avait conduit devant la justice française: le coq Maurice, symbole des conflits entre néo-ruraux et locaux ne chantera plus, mort de maladie, a annoncé sa propriétaire jeudi. «Il est mort du coryza le mois dernier pendant le confinement, on l'a retrouvé mort au pied du poulailler, on a fait tout ce qu'on a pu», a expliqué Corinne Fesseau, la propriétaire de l'animal de 6 ans, malade depuis des mois.