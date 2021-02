La Ville permettra aux gérants de cafés et restaurants, durement touchés par la crise liée au Covid, d’exploiter de manière étendue leur établissement.

Ville de Genève : Terrasses agrandies et autorisées plus longtemps

Genève, le 12 juillet 2018. Apéro du jeudi dans les bars genevois. Ici le bistrot Ta Cave Genève, Boulevard Georges-Favon. ©Pierre Albouy/Tribune de Genève TDG

Si la réouverture des établissements publics n’est pas prévue dans l’immédiat, lorsque cela sera le cas, les autorités de la Cité de Calvin entendent permettre à leurs exploitants de combler un tant soit peu les pertes financières dues aux restrictions Covid. Et ce, via des autorisations spéciales concernant les terrasses. Leur surface et la durée d’exploitation seront étendues.

Garantir la sécurité



«Sensible aux difficultés traversées par les cafetiers et restaurateurs», le Conseil administratif permettra aux restaurateurs et cafetiers d’agrandir temporairement, sur les trottoirs, les espaces extérieurs réservés à la clientèle. Ceux-ci pourront occuper 50% de surface en plus par rapport à leur dimension usuelle. Cette mesure sera néanmoins soumise à certaines conditions. Les gérants devront ainsi obtenir l’accord de l’arcade voisine pour étendre leur terrasse. Ils devront aussi laisser obligatoirement libre l’accès aux entrées d’immeubles et aux passages pour piétons.

L’an passé, la Municipalité avait également permis aux exploitants d’empiéter sur la chaussée en installant tables et chaises sur une zone équivalente à deux places de stationnement maximum en zones bleues et en zones blanches. Ce sera à nouveau le cas. «L’objectif est de donner la possibilité aux 1028 établissements publics concernés d’augmenter leur capacité d’accueil», indique la Ville. Évidemment, la sécurité des clients, des passants et du trafic devra être garantie. Les restaurateurs devront également être attentifs aux nuisances sonores.

Pour bénéficier de l’ensemble de ces mesures, une demande devra être faite auprès du Service de l’espace public.

Terrasses d’été en hiver

Par ailleurs, les autorités continueront - comme l‘an dernier au sortir du semi-confinement - d’octroyer la gratuité de la taxe d'empiètement du domaine public; et ce, jusqu'au 30 juin prochain. Le Conseil administratif décidera ultérieurement s’il poursuit cette exonération au 2e semestre 2021, «en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et économique».

Enfin, les terrasses d’été pourront ouvrir, sur demande, au-delà de la date habituelle du 31 octobre. «La période d'exploitation est exceptionnellement prolongée jusqu’au 28 février 2022, précise la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, chargée du département de la sécurité. Les cafetiers-restaurateurs souffrent. Avec cette mesure, le but est de leur donner une petite bouffée d’oxygène et d’animer les quartiers.»

«Merci bien», mais… «La Ville fait le maximum, avec ses moyens, et nous l’en remercions, lâche le président de la Société des cafetiers et restaurateurs de Genève (SCRHG). Cela démontre de sa part une vraie sensibilité à notre situation.» Laurent Terlinchamp voit dans les mesures de soutien de la Municipalité un geste «objectivement sympathique» mais bien insuffisant face à la crise majeure dans laquelle le secteur est plongé. «Nous attendons avant tout que la Confédération agisse, nous aide à la mesure des pertes enregistrées et nous permette de rouvrir.»