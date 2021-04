L’enseignement en présentiel dans les hautes écoles est autorisé, avec au maximum 50 participants par salle et un tiers de la capacité au plus

Les cinémas et théâtres pourront accueillir au maximum 50 personnes par salle, séparées par un siège, mais boissons et nourriture seront interdites

«Le Conseil fédéral estime qu’une prise de risque est possible.» Alain Berset, qui s’est présenté seul face à la presse, a insisté sur le risque que le gouvernement a pris ce mercredi, mais il s’est montré optimiste. «On ne parle pas assez souvent de l’écrasante majorité des gens qui respectent les règles et qui font attention», a-t-il dit. Et c’est entre les mains de ceux-ci que le Conseil fédéral place sa confiance.

Une question de confiance

L’annonce aura pu surprendre, car quatre des cinq critères épidémiologiques observés par le Conseil fédéral ne sont pas respectés et les contaminations continuent à augmenter. «Mais pour la plupart des critères, on est tout près du but. Et celui, crucial, du nombre de personnes en soins intensifs, est rempli. On peut donc envisager de faire ce pas», a rappelé Alain Berset.