Vaud : Terre-Sainte cible de multiples délits durant la pandémie

Entre janvier 2020 et mars 2021, l’Ouest vaudois a enregistré une vingtaine de déprédations, vols ou encore effractions, annonce mercredi la police cantonale.

Une vingtaine de délits ont été enregistrés dans la région de Terre-Sainte (Ouest vaudois) entre janvier 2020 et mars 2021, dont des vols et tentatives de vols de véhicules.

Dommages à la propriété, vols et tentatives de vol, ou encore violations de la loi sur la circulation routière (LCR): une vingtaine de délits en un peu plus d’une année ont été enregistrés dans la région de Terre-Sainte (VD). Vingt-six plaintes ont été déposées. Quatorze auteurs, la plupart mineurs, ont été identifiés par la gendarmerie, rapporte mercredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Le montant total des dégâts n’a pas encore été estimé.

Entre les mois de janvier 2020 et mars 2021, une vingtaine de délits tels que déprédations sur des véhicules, introductions dans des propriétés privées, vols et tentatives de vols de véhicules, vols de cycles, violations à la LCR, vol par effraction dans un kiosque ou encore déprédations dans un wagon ont été commis dans l’ouest du canton de Vaud, principalement dans les communes de Coppet, de Founex et de Nyon.

L’enquête de plusieurs mois menée par les gendarmes du poste de Coppet a permis d’identifier deux auteurs principaux des forfaits, l’un mineur et l’autre majeur au moment des faits, de nationalité suisse. Ils étaient rejoints parfois dans leurs actions par neuf autres personnes de nationalités suisse, française, portugaise et érythréenne, dans des compositions différentes. Convoqués au poste de gendarmerie et auditionnés par les enquêteurs, tous ont été dénoncés au Ministère public et au Tribunal des mineurs.