Motocyclisme - Terrible désillusion pour Aegerter, privé du titre en MotoE

Dominique Aegerter se retrouve privé du titre mondial en MotoE à cause d’une décision des commissaires de course.

Aegerter mérite-t-il une pénalité? Et, surtout, laquelle? Si on le fait reculer de deux ou trois places, voire de quatre ou cinq, c’est encore lui qui est champion. Puis, soudainement, alors qu’on ne sait plus, au pied du podium, si l’on ose ou non fêter le succès, alors que Jordi Torres revient à son stand en larmes, la sanction tombe: 38 secondes de pénalités pour le Bernois, Aegerter termine officiellement 12e de cette course, devant Torres, qui conserve du même coup sa couronne mondiale.