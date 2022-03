Motocyclisme – Terrifiant highside de Marquez, forfait pour le GP

Moto2: Chantra, la sensation

En raison de la température de plus en plus élevée – plus de 30 degrés au moment du départ -, en raison surtout de l’humidité ambiante, la distance du GP d’Indonésie Moto2 a été ramenée de 25 à 16 tours. 16 tours parfaits réussis par le Thaï Somkiat Chantra, qui a bondi de sa deuxième ligne pour prendre immédiatement la tête, avant d’augmenter son avance sur l’Italien Celestino Vietti (vainqueur au Qatar) et l’Espagnol Aron Canet (deuxième à Doha).