Bailey Bass terrifiée de se noyer dans Avatar 2

Je venais de finir un job de mannequin dans un studio. Ma mère, qui m’accompagne partout, était au téléphone et m’a soufflé: «Bailey, tu l’as eu!» Cela faisait des mois que je passais des auditions pour le rôle et qu’on attendait de savoir. J’ai fondu en larmes, de joie évidemment.



Saviez-vous à quoi ressemblerait votre personnage quand vous tourniez en combinaison de capture de mouvements?



On m’avait montré des séquences de Tsireya qui ne possédait pas encore mes traits. Je savais quelle serait la couleur de sa peau et à quoi ressembleraient ses cheveux. J’étais obsédée par ça parce que j’ai les cheveux frisés, donc il fallait absolument que Tsireya les ait aussi!



Facile de retenir votre souffle pour tourner sous l’eau?



Pour devenir un as de la plongée en apnée, il faut savoir rester zen. J’étais terrifiée parce que ma plus grande peur est de me noyer. Il faut surmonter ça pour rester calme et pouvoir retenir son souffle longtemps. Et j’y suis arrivée.



Kate Winslet joue la mère de votre personnage.