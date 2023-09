Israël rouvre le passage d’Erez aux travailleurs de Gaza

Seul point de passage permettant aux Palestiniens de circuler entre Israël et la bande de Gaza – à condition d’être titulaires d’un permis délivré par Israël – Erez avait été fermé par les autorités israéliennes, le 15 septembre, avant la fête du Nouvel-An juif (Rosh Hashanah) et devait rouvrir initialement le lundi 18, au lendemain de la fête.

«Punition collective illégale»

Et le 17 au soir, à la suite de nouveaux accrochages autour de la barrière, le Cogat, annonçait que la réouverture du point de passage d’Erez était retardée de 24 h, le temps d’une «évaluation sécuritaire». Depuis lors, les échauffourées, qualifiées d’«émeutes» par l’armée israélienne ont été quasi quotidiennes près de la barrière. Au total, depuis le 13 septembre, sept Palestiniens ont été tués et plus de 100 autres blessés lors de ces violences, selon le ministère de la Santé du Hamas.