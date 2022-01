Halle Bailey : Terrorisée par le casting de «La Petite Sirène»

L’actrice Halle Bailey, qui ne ressemble pas à l’héroïne de Walt Disney, n’arrivait pas à croire qu’elle était auditionnée pour ce rôle.

Alors qu’elle est en plein tournage du remake de «La Petite Sirène», aux studios Pinewood, près de Londres, Halle Bailey, 21 ans, s’est confiée sur son casting inattendu pour le personnage de la princesse Ariel. «Décrocher ce rôle a été surréaliste. Cela a été plus que choquant pour moi, a expliqué la chanteuse noire dans l’émission Talks With Mama Tina, sur Facebook. Quand on m’a proposé de passer une audition, je me suis dit: «Moi? Pour Ariel? C’est dingue.» Parce que j’avais l’image d’elle avec sa peau pâle, ses cheveux roux et sa queue de sirène. Ariel était incroyable pour moi. Je l’aimais, comme tout le monde. C’était le souvenir que j’avais d’elle depuis tellement longtemps.»