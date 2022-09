Genève/Vaud : Terrorisme: deux hommes ont été arrêtés jeudi par Fedpol

Des perquisitions ont eu lieu au domicile de deux personnes soupçonnées d’avoir enfreint la loi qui interdit tout soutien à Al-Qaïda et à l’État islamique.

Les arrestations ont eu lieu dans les cantons de Vaud et de Genève.

Ce jeudi 1er septembre, Fedpol, en collaboration avec les polices vaudoise et genevoise ont mené une descente pour quatre perquisitions et deux arrestations, sur mandat du ministère public de la Confédération (MPC). Le parquet fédéral est avare de détails. Il dit seulement que l’action policière s’est faite dans le cadre d’une enquête ouverte en juillet 2021 contre deux hommes domiciliés l’un dans le canton de Vaud, l’autre dans celui de Genève.

L’un des suspects est binational suisse et macédonien, l’autre est citoyen kosovar. «Les deux prévenus seront conduits au MPC pour auditions au terme desquelles il décidera de leur éventuelle mise en détention provisoire», disent les autorités.

Pour plus de détails sur ce qui est reproché aux deux hommes, le MPC renvoie à plus tard. «Le MPC ne peut, pour l’heure, donner de plus amples informations sur les faits reprochés aux deux personnes prévenues, il le fera lorsque l’avancement de la procédure le lui permettra», dit-il, rappelant que la présomption d’innocence prévaut.