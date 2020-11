Union européenne : Terrorisme: les Etats membres veulent renforcer les frontières

En réponse aux attentats survenus récemment en France et en Autriche, les 27 pays de l’UE souhaitent mieux contrôler les frontières extérieures de l’espace Schengen.

Les 27 pays de l’UE se sont dits vendredi déterminés à renforcer la sécurité des frontières extérieures de l’Union et à faire aboutir rapidement une législation européenne pour le retrait dans l’heure des «contenus à caractère terroriste» sur internet.

Cette déclaration conjointe des ministres européens de l’Intérieur a été adoptée vendredi, à la suite des attaques survenues en France et en Autriche, cinq ans jour pour jour après les attentats jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris.

«Marge d’amélioration»

La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a appelé les Etats membres à «mettre en application les outils existants, comme le Système d’information Schengen (fichier européen dans le cadre de la coopération policière) et la directive sur les armes à feu».

Vers un plus grand contrôle des frontières

Le président français Emmanuel Macron a récemment plaidé pour refonder «en profondeur» les règles régissant l’espace Schengen de libre circulation en Europe, et à «un plus grand contrôle» des frontières, une semaine après l’attentat dans une église à Nice dont l’auteur, un Tunisien, venait d’arriver en Europe.

La Commission prévoit d’organiser le 30 novembre un forum réunissant les pays membres de l’UE et de l’espace Schengen (qui regroupe 22 des 27 pays de l’UE, plus la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein), afin de préparer une réforme des règles régissant cet espace, attendue en mai 2021.