Disparition : Terry Hall, le chanteur des Specials, est mort à 63 ans

«C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès, après une brève maladie, de Terry, notre magnifique ami, frère et un des plus brillants chanteurs, auteurs de chansons et paroliers que ce pays a jamais produit», a indiqué le groupe sur plusieurs réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook.