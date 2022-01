Automobile : Tesla a livré deux fois plus de véhicules en 2021 qu’en 2020

Tesla a livré plus de 936’000 voitures, tous modèles confondus, en 2021, ce qui représente une croissance de 87,4% par rapport à l’année précédente. Le constructeur fait ainsi bien mieux que l’objectif annoncé en janvier dernier, de faire croître ses livraisons de 50% en moyenne par an pendant plusieurs années.

Le groupe, qui a choisi de déménager son siège de Palo Alto (Californie) à Austin (Texas), a vendu 911’208 exemplaires de ses modèles 3 et Y, et 24’964 véhicules de ses modèles luxe S et X, vendus respectivement 90’000 et 100’000 dollars pièce (82’000 et 91’000 francs).