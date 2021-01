États-Unis : Tesla accuse un ancien salarié du vol de fichiers confidentiels

Un ancien ingénieur informatique est accusé par Tesla d’avoir volé 26’000 dossiers confidentiels juste après son embauche, à la fin décembre 2020.

Tesla accuse un ancien salarié d’avoir volé 26’000 dossiers confidentiels entre son embauche le 28 décembre 2020 et son licenciement pour ces faits une semaine plus tard, et a déposé vendredi une plainte devant un tribunal de Californie.