États-Unis - Tesla dans la tourmente après l’accident d’un de ses véhicules

Selon l’enquête préliminaire des autorités locales, le véhicule roulait à vive allure et sans personne sur le siège du conducteur au moment de la collision, avant de s’enflammer. Deux victimes ont été retrouvées, l’une sur le siège du passager avant et l’autre sur la banquette arrière.

Réactions sur les réseaux sociaux

Le groupe propose le logiciel Autopilot, qui permet d’adapter la vitesse de la voiture au trafic et de guider la voiture sur des voies clairement démarquées. Certaines personnes peuvent acheter une version plus chère, baptisée «full self-driving capability» ou «capacités de conduite autonome complète», même si le conducteur n’est pas censé lâcher le volant. Avec ce logiciel, la voiture peut changer toute seule de voie sur l’autoroute, faire un créneau ou s’arrêter au feu.

«Tendance inquiétante»

Conduite autonome

Une expérimentation menée par l’association de protection des consommateurs Consumer Reports a par ailleurs montré qu’il était possible pour le conducteur d’une voiture en mouvement de passer sur le siège passager en accrochant un poids au volant et en ne décrochant pas la ceinture de sécurité.

«Le système a non seulement échoué à s’assurer que le conducteur prêtait attention, mais il n’a pas non plus réussi à repérer s’il y avait ou non un conducteur», a souligné l’association sur son site. Tesla est, sur ce point, moins avancé que d’autres constructeurs automobiles comme General Motors ou Ford qui, dans leurs systèmes d’assistance à la conduite, «ont recours à des technologies plus développées pour s’assurer que le conducteur regarde la route».